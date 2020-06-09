"Укроборонпром" змінив керівництво ДП "Антонов"

"Укроборонпром" вирішив припинити повноваження президента ДП "Антонов" Олександра Донця, за результатами перевірки держпідприємства матеріали передали до СБУ та НАЗК.

Про це повідомляє прес-служба держконцерну.

Зазначається, що наказ про припинення повноважень Донця підписав 9 червня гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус.

"Тимчасовим виконуючим обов’язки призначено Олександра Лося, віце-президента з проектування ДП "Антонов".

Напередодні комісія ДК "Укроборонпром" завершила перевірку ДП "Антонов" й передала матеріали за її результатами до Служби безпеки України та Національного агентства з питань запобігання корупції", - йдеться у повідомленні.

"Перевірка проводилася з 27 квітня до 22 травня 2020 року за дорученням прем’єр-міністра за даними СБУ, викладеними у листі СБУ від 16 квітня щодо наявної інформації про "нанесення шкоди національним інтересам України, пов’язаної з бездіяльністю, послідовними безсистемними управлінськими діями керівництва держпідприємства "Антонов", - додали у концерні.

"За результатами перевірки виявили численні факти, які можуть свідчити про неефективне управління державним підприємством; нецільове використання об’єктів державної власності; зловживання та порушення з боку керівництва, що могли призвести до значних збитків державі та нанести істотну шкоду репутації найбільшого авіаційного підприємства України.

Результати перевірки разом з матеріалами щодо дій керівництва підприємства, що містять ознаки кримінальних правопорушень, передані для подальшої оцінки та розслідування до правоохоронних органів", - підкреслили в "Укроборонпромі".

Акт перевірки також направили Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Кабміну та Офісу президента.

Економічна правда