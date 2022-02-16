Уряд затвердив фінплан "Антонова" на 2022 рік

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Кабмін затвердив фінансовий план ДП "Антонов" - компанія планує у 2022 році отримати 925,8 млн грн чистого прибутку.

Уряд завтердив фінплан "Антонова" на засіданні 16 лютого.

План також передбачає, що виплати на користь держави становитимуть 545,9 млн грн, а капітальні інвестиції передбачені у розмірі 750 млн грн.

Також передбачається отримання чистого доходу від реалізації товарів та послуг у розмірі 8386,7 млн грн.

Нагадаємо:

Раніше Державне підприємство "Антонов" вперше підписало контракт на 5 років щодо використання його літаків за програмою стратегічних авіаперевезень Strategic Airlift International Solution (SALIS) під егідою НАТО та Євросоюзу.

Держпідприємтво "Антонов" продемонструвало військово-транспортний літак Ан-178-100Р, призначений для проведення льотних сертифікаційних випробувань.

Економічна правда