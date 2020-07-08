"Укроборонпром" официально назначил нового президента ГП "Антонов"

Госконцерн "Укроборонпром" официально назначил Александра Лося президентом ГП "Антонов" - экс-президент Александр Донец, который после увольнения пытался дважды через суд восстановиться в должности, отозвал все свои требования и иски.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"Приказом генерального директора ГК "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса от 7 июля 2020 года президентом ГП "Антонов" назначен 42-летний Александр Лось, представитель нового поколения антоновцев, ранее занимавший должность вице-президента по производству предприятия и в период с 9 июня по 7 июля временно исполнял обязанности президента ГП "Антонов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Александр Донец, который возглавлял ГП "Антонов" с 2018 года и после увольнения в июне 2020 года пытался дважды через суд восстановиться в должности, отозвал все свои требования и иски в отношении предприятия.

"ГК "Укроборонпром" в полной мере выполнил свои обязательства перед бывшим президентом ГП "Антонов", предусмотренные трудовым законодательством и контрактом", - заявили в концерне.

Напомним:

Ранее пресс-служба юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", представляющей интересы ГП Антонов сообщила, что Окружной админсуд Киева приостановил действие решения гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса от 9 июня 2020 года об увольнении президента ГП "Антонов" Александра Донца.

"Укроборонпром" решил прекратить полномочия президента ГП "Антонов" Александра Донца, по результатам проверки госпредприятия материалы передали в СБУ и НАПК.

"По результатам проверки выявили многочисленные факты, которые могут свидетельствовать о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевом использовании объектов государственной собственности, злоупотреблении и нарушении со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации ГП", - заявили в "Укроборонпроме".

Ранее на совещании СНБО сделали вывод, что "Укроборонпром" неэффективен в управлении авиационными госкомпаниями.

Госпредприятие "Антонов" обвиняет "Укроборонпром" в агрессивной политике относительно авиаотрасли и госкомпании в частности.

В ГП "Антонов" заявили о неправомерных действиях ГК "Укроборонпром", направленных на прекращение деятельности предприятия, и обратились к руководству государства с требованием оставить президентом компании Александра Донца и вывести компанию из-под управления "Укроборонпрома".

Экономическая правда