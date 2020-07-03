Гетманцев каже, що Зеленський консультується щодо нового голови НБУ

Кандидатури на голову Національного банку у президента Володимира Зеленського є, і вони обговорюються на консультаціях.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає "Інтерфакс-Україна".

"Кандидатури у президента є, він обговорює, проводить консультації. З бізнесом банківським вчора говорив про вимоги до цієї людини - це вимоги до репутації, до професії - обов'язково повинен бути банкір, до порядності людини", - сказав Гетманцев.

На питання, як він оцінює кандидатуру голови правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка, нардеп відповів: "Позитивно... це професіонал. Мені здається, що кейс з "Укргазбанком" є позитивним. Я думаю, що це людина, яка здатна організувати роботу на такому високому рівні".

Гетманцев також розцінив як жарт пропозицію своїх колег про свою кандидатуру на пост голови НБУ.

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Нагадуємо:

Напередодні президент Володимир Зеленський зареєстрував проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку

1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав та подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".

Смолій став головою НБУ 15 березня 2018 року, коли Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і призначила його на цю посаду.

Співрозмовники ЕП у Верховній Раді повідомили, що наразі розглядаються три можливі кандидатури на посаду голови НБУ.