Гетманцев говорит, что Зеленский консультируется по поводу нового главы НБУ

Кандидатуры на главу Национального банка у президента Владимира Зеленского есть, и они обсуждаются на консультациях.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает "Интерфакс-Украина".

"Кандидатуры у президента есть, он обсуждает, проводит консультации. С бизнесом банковским вчера говорил о требованиях к этому человеку - это требования к репутации, к профессии - обязательно должен быть банкир, к порядочности человека", - сказал Гетманцев.

На вопрос, как он оценивает кандидатуру председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко, нардеп ответил: "Позитивно... это профессионал. Мне кажется, что кейс с "Укргазбанком" является позитивным. Я думаю, что это человек, который способен организовать работу на таком высоком уровне".

Гетманцев также расценил как шутку предложение своих коллег о своей кандидатуре на пост главы НБУ.

Рекомендуем почитать: Национальный банк теряет голову: почему Смолий подает в отставку и кто его заменит

Напомним:

Накануне президент Владимир Зеленский зарегистрировал проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка.

1 июля глава Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления".

Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018 года, когда Верховная Рада поддержала увольнение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначила его на эту должность.

Собеседники ЭП в Верховной Раде сообщили, что сейчас рассматриваются три возможные кандидатуры на должность главы НБУ.