Шахтарі Ахметова перекривали дорогу через простій підприємства
На Донеччині у Добропіллі працівники компанії Ріната Ахметова "ДТЕК Добропіллявугілля" вийшли на акцію протесту через продовження простою підприємства до 1 липня.
Про це повідомляє hromadske.
Мітингарі зазначають, що "Добропіллявугілля" вже два місяці знаходяться у вимушеному простої через кризу у вугільній галузі.
Через це ДТЕК анонсувала простій шахт Добропілля, хоча інша компанія ДТЕК "Павлоградвугілля" — працює. Керівництво пояснює це нижчою собівартістю вугілля, яке видобувається в Павлограді.
До складу "ДТЕК Добропіллявугілля" входить 6 шахт, які розташовані у містах Добропілля, Білицьке, Білозерське та смт Новодонецьке.
За результатами мітингу склали резолюцію, у якій зазначили вимоги трудового колективу "ДТЕК Добропіллявугілля" щодо подолання кризи.
3 червня ініціативна група шахтарів планує зустрітися з головою військово-цивільної адміністрації Донеччини Павлом Кириленко.
Якщо шахтарів не почують, 4 червня вони будуть перекривати дороги, а також готові влаштувати безстрокову акцію в Києві біля Офісу президента.
Нагадуємо:
Група "ДТЕК" олігарха Рината Ахметова, 20 квітня вивела найбільше вугледобувне підприємство країни "Павлоградвугілля" у простій.
Згодом компанія "ДТЕК" з 16 травня пообіцяла вивести працівників шахти "Павлоградвугілля" на роботу та платити їм зарплату.
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