Шахтарі Ахметова перекривали дорогу через простій підприємства

На Донеччині у Добропіллі працівники компанії Ріната Ахметова "ДТЕК Добропіллявугілля" вийшли на акцію протесту через продовження простою підприємства до 1 липня.

Про це повідомляє hromadske.

Мітингарі зазначають, що "Добропіллявугілля" вже два місяці знаходяться у вимушеному простої через кризу у вугільній галузі.

Через це ДТЕК анонсувала простій шахт Добропілля, хоча інша компанія ДТЕК "Павлоградвугілля" — працює. Керівництво пояснює це нижчою собівартістю вугілля, яке видобувається в Павлограді.

До складу "ДТЕК Добропіллявугілля" входить 6 шахт, які розташовані у містах Добропілля, Білицьке, Білозерське та смт Новодонецьке.

За результатами мітингу склали резолюцію, у якій зазначили вимоги трудового колективу "ДТЕК Добропіллявугілля" щодо подолання кризи.

3 червня ініціативна група шахтарів планує зустрітися з головою військово-цивільної адміністрації Донеччини Павлом Кириленко.

Якщо шахтарів не почують, 4 червня вони будуть перекривати дороги, а також готові влаштувати безстрокову акцію в Києві біля Офісу президента.

Нагадуємо:

Група "ДТЕК" олігарха Рината Ахметова, 20 квітня вивела найбільше вугледобувне підприємство країни "Павлоградвугілля" у простій.

Згодом компанія "ДТЕК" з 16 травня пообіцяла вивести працівників шахти "Павлоградвугілля" на роботу та платити їм зарплату.