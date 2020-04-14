"ДТЕК" Ахметова з 20 квітня зупиняє шахти "Павлоградвугілля" з 30 тисячами працівників

Група "ДТЕК" олігарха Рината Ахметова, з 20 квітня виводить найбільше вугледобувне підприємство країни "Павлоградвугілля" у простій.

Про це повідомив генеральний директор "ДТЕК" Максим Тимченко в ході онлайн-брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"У ситуації, що склалася сьогодні на ринку електроенергії - тотальних неплатежів, відсутньої можливості заплатити за перевезення вугілля і покупку матеріалів - ми заявляємо про зупинку найбільшого вугільного об'єднання країни "Павлоградвугілля".

З 20 квітня об'єднання виходить у простій, аби виплатити зарплату", - сказав він.

За його словами, "ДТЕК" змушений вдатися до такого кроку, щоб заощадити гроші на логістиці та інших витратах для забезпечення виплати хоча б частини заробітної плати працівникам підприємства.

Тимченко зазначив, що загальні надходження всієї компанії "ДТЕК Енерго" в квітні очікуються в обсязі 1,6 млрд грн, тоді як витратна частина роботи "Павлоградвугілля" становить 2,9 млрд грн.

Нагадуємо:

Раніше у ДТЕК повідомляли, що компанія розглядає можливість призупинення роботи "ДТЕК Павлоградвугілля"

Як повідомлялося, наприкінці березня "ДТЕК Енерго" поінформувала, що шахти "ДТЕК Добропіллявугілля", шахта "Білозерська" і ЦЗФ "Жовтнева" призупиняють роботи з видобутку, збагачення вугілля та підготовки гірничих виробок із 1 квітня.

У лютому президент Володимир Зеленський запропонував енергетичній компанії ДТЕК Ріната Ахметова, приватизувати неприбуткові шахти, та готовий у разі потреби, посприяти вирішенню питання з Антимонопольним комітетом, ДТЕК відмовились.