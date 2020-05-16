"ДТЕК" запустить роботу шахти "Павлоградвугілля" з 16 травня

Компанія "ДТЕК" з 16 травня пообіцяла вивести працівників шахти "Павлоградвугілля" на роботу та платити їм зарплату.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" заявила в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець.

"Сьогодні у мене була нарада з енергетиками. Я вимагала у представника державних шахт вивести шахтарів найближчим часом на роботу.

Мене запевнили, що 16 травня працівники "Павлоградвугілля" вийдуть на роботу і отримуватимуть зарплатню", - сказала Буславець.

Нагадуємо:

Група "ДТЕК" олігарха Рината Ахметова, з 20 квітня виводить найбільше вугледобувне підприємство країни "Павлоградвугілля" у простій.

"У ситуації, що склалася сьогодні на ринку електроенергії - тотальних неплатежів, відсутньої можливості заплатити за перевезення вугілля і покупку матеріалів - ми заявляємо про зупинку найбільшого вугільного об'єднання країни "Павлоградвугілля", - заявили тоді в компанії.