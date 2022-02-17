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"ГарПок" продав компаніям Ахметова і Коломойського електроенергії на 400 мільйонів з дисконтом

Четвер, 17 лютого 2022, 15:55 - Олексій Павлиш
 
Колаж: 24 канал

ДП "Гарантований покупець" 14 лютого продав на біржі 205 тисяч МВт-г електроенергії на 444 млн грн (без ПДВ) - на 21% дешевше від ринкових показників.

Про це йдеться на сайті "Української енергетичної біржі".

Електроенергію реаліували за двосторонніми договорами по 2 170 грн за МВт-г, період постачання - із 17 по 28 лютого.

Як пишуть "Наші гроші" з посиланням на джерела, по ходу аукціону лоти продажу були укрупнені, що відсікло дрібних трейдерів.

За даними біржі, місячні індекси ринку двосторонніх договорів у лютому становлять 2636 грн за МВт-г.

Таким чином, "Гарантований покупець" продав електроенергію дешевше на 466 грн за МВт-год або 21% від ринкових показників.

А втрати від угоди можна оцінити у 95 млн гривень.

Електроенергію викупили групи Ріната Ахметова та Ігоря Коломойського.

Економічна правда

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Ахметов Коломойський електроенергія

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