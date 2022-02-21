Понад 2 тисячі українців тримали гроші у найбільшому швейцарському банку. Серед них Ахметов, Коломойський та Лазаренко

SEBASTIEN BOZON/AFP via Getty Images

Витік даних з швейцарського банку Credit Suisse свідчить про наявність у ньому рахунків 2,5 тисячі українців, зокрема Ігоря Коломойського, Ріната Ахметова, Павла Фукса, Романа Насірова та Павла Лазаренка.

Про це йдеться у розслідуванні Слідство.Інфо.

Витік отримав назву SuisseSecrets, "Секрети Credit Suisse". Дані охоплюють понад 18 тисяч рахунків, які були відкриті за останні понад 70 років. Загалом йдеться про більше ніж 100 мільярдів доларів.

Так, свої рахунки у швейцарському банку олігарх Рінат Ахметов переважно ділив з топ-менеджерами керівної компанії його бізнес-групи, SCM. Загалом журналісти виявили у них більше 50 банківських рахунків, баланс на одному з яких сягав 497 мільйонів франків у 2016 році.

Адвокати SCM пояснили, що рахунки Ахметова були напряму пов’язані з його бізнесом.

У Ігоря Коломойського був один рахунок на своє ім’я, на якому було понад 27 мільйонів швейцарських франків. І ще один рахунок на імена його матері, дружини та дочки. Цей рахунок мав баланс понад 3 мільярди франків у 2007 році.

Сам Коломойський пояснив ці рахунки продажем акцій міжнародної металургійної і гірничодобувної компанії Evraz.

Павло Фукс став клієнтом Credit Suisse у 2014 році, і його рахунок налічував 17 млн франків у 2015 році. На момент публікації бізнесмен не прокоментував рахунок.

Олег Бахматюк, власник великого агрохолдингу UkrLandFarming, мав близько десяти акаунтів, один з яких налічував понад 200 млн франків у 2008 році.

Представники Бахматюка від імені UkrLandFarming назвали ці рахунки "залишками готівки на рахунку компанії, до яких не має доступу жоден акціонер".

Ексголова Служби безпеки Валерій Хорошковський мав три рахунки. Він став клієнтом Credit Suisse у 2004, 2006 та 2007 роках. Один з аккаунтів Хорошковського налічував щонайменше 1 мільярд франків, коли Хорошковський закінчив роботу у російській гірничодобувній та металургійній компанії Evraz-Group і став заступником секретаря Ради безпеки та оборони. Інший його рахунок існував того ж року, коли Хорошковський очолив українську митницю, а згодом перейшов працювати до СБУ.

Сам Хорошковський на запит OCCRP відповів: "У мене не було жодного рахунку у вказаному банку у цей період. Вважаю, на цьому все".

Як виявили журналісти-розслідувачі, у швейцарському банку тримали гроші й спецслужбісти з інших країн — з Венесуели, Іраку, Чорногорії, Ємену, Єгипту та інших.

Колишній голова Державної фіскальної служби протягом 2015-2018 років Роман Насіров у Credit Suisse мав рахунок, на якому у 2010 році за кілька місяців з’явилось 699 тисяч франків.

На момент публікації журналісти не отримали коментар Насірова.

У даних знайшлися аккаунти колишнього прем’єр-міністра Павла Лазаренка. Світовий банк у 2007 році включив його до десятки найбільш корумпованих лідерів світу.

Ім’я Лазаренка як власника чи співвласника з’являється у двох раніше невідомих рахунках Credit Suisse. Обидва його рахунки відкриті у 1997 році. І відповідно до отриманих журналістами даних, обидва рахунки були дійсними станом на 2003 рік — коли тривало офіційне розслідування по Лазаренку у США та Швейцарії.

Перший рахунок Лазаренко ділив разом з Петром Кириченко, його найближчим радником і товаришем. У 2003 році цей рахунок налічував більше 7 мільйонів франків.

"На цьому рахунку знаходиться приблизно 5 мільйонів доларів, — повідомив адвокат Лазаренка. — Рахунок залишається відкритим до розгляду справи щодо цивільної конфіскації в США та провадження в Україні. Як ми розуміємо, доступу до нього не було з 1998 року".

Представники Лазаренка підтвердили існування й іншого акаунту, який належав лише українському експремʼєру. За даними журналістів, він також у 2003 році мав більше 45 тисяч франків на рахунку.