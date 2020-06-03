Шахтеры Ахметова перекрывали дорогу из-за продолжения простоя предприятия
В Донецкой области в Доброполье работники компании Рината Ахметова "ДТЭК Добропольеуголь" вышли на акцию протеста из-за продолжения простоя предприятия до 1 июля.
Об этом сообщает hromadske.
Митингующие отмечают, что "Добропольеуголь" уже два месяца находятся в вынужденном простое из-за кризиса в угольной отрасли.
Поэтому ДТЭК анонсировала простой шахт Доброполье, хотя другая компания ДТЭК "Павлоградуголь" - работает.
Руководство объясняет это ниже себестоимости угля, добываемого в Павлограде.
В состав "ДТЭК Добропольеуголь" входит 6 шахт, расположенных в городах Доброполье, Белицкое, Белозерское и пгт Новодонецкое.
По результатам митинга составили резолюцию, в которой отметили требования трудового коллектива "ДТЭК Добропольеуголь" по преодолению кризиса.
3 июня инициативная группа шахтеров планирует встретиться с председателем военно-гражданской администрации Донецкой области Павлом Кириленко.
Если шахтеров не услышат, 4 июня они будут перекрывать дороги, а также готовы устроить бессрочную акцию в Киеве возле Офиса президента.
Напомним:
Группа "ДТЭК" олигарха Рината Ахметова, с 20 апреля вывела крупнейшее угледобывающее предприятие страны "Павлоградуголь" в простой.
Позже "ДТЭК" с 16 мая пообещала вывести работников шахты "Павлоградуголь" на работу и платить им зарплату.
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