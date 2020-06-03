Шахтеры Ахметова перекрывали дорогу из-за продолжения простоя предприятия

В Донецкой области в Доброполье работники компании Рината Ахметова "ДТЭК Добропольеуголь" вышли на акцию протеста из-за продолжения простоя предприятия до 1 июля.

Об этом сообщает hromadske.

Митингующие отмечают, что "Добропольеуголь" уже два месяца находятся в вынужденном простое из-за кризиса в угольной отрасли.

Поэтому ДТЭК анонсировала простой шахт Доброполье, хотя другая компания ДТЭК "Павлоградуголь" - работает.

Руководство объясняет это ниже себестоимости угля, добываемого в Павлограде.

В состав "ДТЭК Добропольеуголь" входит 6 шахт, расположенных в городах Доброполье, Белицкое, Белозерское и пгт Новодонецкое.

По результатам митинга составили резолюцию, в которой отметили требования трудового коллектива "ДТЭК Добропольеуголь" по преодолению кризиса.

3 июня инициативная группа шахтеров планирует встретиться с председателем военно-гражданской администрации Донецкой области Павлом Кириленко.

Если шахтеров не услышат, 4 июня они будут перекрывать дороги, а также готовы устроить бессрочную акцию в Киеве возле Офиса президента.

Напомним:

Группа "ДТЭК" олигарха Рината Ахметова, с 20 апреля вывела крупнейшее угледобывающее предприятие страны "Павлоградуголь" в простой.

Позже "ДТЭК" с 16 мая пообещала вывести работников шахты "Павлоградуголь" на работу и платить им зарплату.