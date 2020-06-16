Ціни на автогаз у роздріб пришвидшили зростання

Роздрібні мережі АЗС 16 червня у середньому підвищили ціну на автогаз на 17 копійок за літр - до 11,23 гривень за літр.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95", передає enkorr.

Підкреслюється, що це найбільше добове підвищення середньої ціни з кінця травня.

Зокрема, консолідована мережа "Привату" підвищила ціни у середньому на 22-24 копійок за літр - до 10,43 - 10,50 гривень за літр.

Водночас мережі АЗС WOG та OKKO підвищили ціни на 12-16 копійок за літр.

Нагадаємо:

За вихідні (12-15 червня) роздрібні мережі АЗС підвищили вартість автогазу у межах 5-45 копійок за літр, середня ціна палива по країні зросла на 9 копійок за літр - до 11,06 гривень за літр.