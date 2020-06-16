Всі розділи
Укр / Рус

Ціни на автогаз у роздріб пришвидшили зростання

Вівторок, 16 червня 2020, 14:57
 

Роздрібні мережі АЗС 16 червня у середньому підвищили ціну на автогаз на 17 копійок за літр - до 11,23 гривень за літр.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95", передає enkorr.

Підкреслюється, що це найбільше добове підвищення середньої ціни з кінця травня.

Зокрема, консолідована мережа "Привату" підвищила ціни у середньому на 22-24 копійок за літр - до 10,43 - 10,50 гривень за літр.

Водночас мережі АЗС WOG та OKKO підвищили ціни на 12-16 копійок за літр.

Нагадаємо:

За вихідні (12-15 червня) роздрібні мережі АЗС підвищили вартість автогазу у межах 5-45 копійок за літр, середня ціна палива по країні зросла на 9 копійок за літр - до 11,06 гривень за літр.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

АЗС паливо

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Середня роздрібна ціна автогазу перевищила 11 гривень за літр 15 червня 2020, 13:35
Вартість автогазу вперше за 1,5 роки досягла 50% ціни на А-95 12 червня 2020, 14:34
Вартість автогазу в середньому зросла на 12 копійок 10 червня 2020, 15:53
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!