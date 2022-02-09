Пальне на АЗС дорожчає: А-95 вже понад 34 гривні за літр
Пальне на автозаправних станціях далі швидко дорожчає, і лише з 8 на 9 лютого середня ціна зросла на 41 копійку.
Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані консалтингової групи "А-95".
Середня ціна на пальне марки А-92 зросла на 41 копійку до 33,2 грн/л. Щодо марки А-95, вона також подорожчала на 41 копійку до 34,12 грн/л.
Дизпаливо 9 лютого зросло в ціні на 41 копійку до 33,4 грн/л.
Так, консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та інші) підвищила ціни на бензин та дизельне паливо на 1 грн/л.
На станціях AMIC бензини подорожчали на 55 коп/л, а в мережі "БРСМ-Нафта" бензини подорожчали на 27 коп/л, ДП - на 26 коп/л. У мережі Marshal на 50 коп/л зросли ціни на всі види палива.
|
Компанія
|
А-92
|
А-95
|
Дизпаливо
|
9.02
|
Зміна
|
9.02
|
Зміна
|
9.02
|
Зміна
|
ОККО
|
34,99
|
0,00
|
35,84
|
0,00
|
35,30
|
0,00
|
WOG
|
34,99
|
0,00
|
35,84
|
0,00
|
35,30
|
0,00
|
Авіас
|
31,95
|
1,00
|
32,95
|
1,00
|
32,00
|
1,00
|
Укрнафта
|
32,00
|
1,00
|
33,00
|
1,00
|
32,00
|
1,00
|
AMIC
|
34,44
|
0,55
|
35,44
|
0,55
|
34,94
|
0,47
|
Shell
|
34,99
|
0,00
|
35,84
|
0,00
|
35,30
|
0,00
|
SOCAR
|
35,48
|
0,00
|
35,84
|
0,00
|
36,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
31,85
|
0,27
|
32,85
|
0,27
|
31,79
|
0,26
|
KLO
|
34,39
|
0,00
|
34,99
|
0,00
|
34,59
|
0,00
|
Параллель
|
35,54
|
0,00
|
35,84
|
0,00
|
37,95
|
0,00
|
Автотранс
|
34,98
|
0,00
|
35,48
|
0,00
|
34,98
|
0,00
|
UPG
|
33,70
|
0,00
|
34,50
|
0,00
|
33,00
|
0,00
|
Укргазвидобування
|
34,10
|
0,50
|
34,90
|
0,50
|
34,10
|
0,50
|
BVS
|
34,09
|
-0,20
|
34,89
|
-0,20
|
34,39
|
-0,10
|
Chipo
|
32,93
|
0,00
|
33,76
|
0,00
|
32,77
|
0,14
|
Авантаж 7
|
32,45
|
0,00
|
33,45
|
0,00
|
32,35
|
0,00
|
Marshal
|
31,40
|
0,50
|
32,40
|
0,50
|
31,00
|
0,50
|
Mango
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
32,48
|
0,00
|
Фактор
|
32,00
|
0,50
|
33,00
|
0,50
|
31,10
|
0,30
|
Motto
|
31,79
|
0,23
|
32,74
|
0,23
|
31,84
|
0,20
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