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Пальне на АЗС дорожчає: А-95 вже понад 34 гривні за літр

Середа, 9 лютого 2022, 16:39 - Дана Гордійчук
 
unsplash

Пальне на автозаправних станціях далі швидко дорожчає, і лише з 8 на 9 лютого середня ціна зросла на 41 копійку.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані консалтингової групи "А-95".

Середня ціна на пальне марки А-92 зросла на 41 копійку до 33,2 грн/л. Щодо марки А-95, вона також подорожчала на 41 копійку до 34,12 грн/л. 

Дизпаливо 9 лютого зросло в ціні на 41 копійку до 33,4 грн/л.

Так, консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та інші) підвищила ціни на бензин та дизельне паливо на 1 грн/л

На станціях AMIC бензини подорожчали на 55 коп/л, а в мережі "БРСМ-Нафта" бензини подорожчали на 27 коп/л, ДП - на 26 коп/л. У мережі Marshal на 50 коп/л зросли ціни на всі види палива.

Компанія

А-92

А-95

Дизпаливо

9.02

Зміна

9.02

Зміна

9.02

Зміна

ОККО

34,99

0,00

35,84

0,00

35,30

0,00

WOG

34,99

0,00

35,84

0,00

35,30

0,00

Авіас

31,95

1,00

32,95

1,00

32,00

1,00

Укрнафта

32,00

1,00

33,00

1,00

32,00

1,00

AMIC

34,44

0,55

35,44

0,55

34,94

0,47

Shell

34,99

0,00

35,84

0,00

35,30

0,00

SOCAR

35,48

0,00

35,84

0,00

36,98

0,00

БРСМ-Нафта

31,85

0,27

32,85

0,27

31,79

0,26

KLO

34,39

0,00

34,99

0,00

34,59

0,00

Параллель

35,54

0,00

35,84

0,00

37,95

0,00

Автотранс

34,98

0,00

35,48

0,00

34,98

0,00

UPG

33,70

0,00

34,50

0,00

33,00

0,00

Укргазвидобування

34,10

0,50

34,90

0,50

34,10

0,50

BVS

34,09

-0,20

34,89

-0,20

34,39

-0,10

Chipo

32,93

0,00

33,76

0,00

32,77

0,14

Авантаж 7

32,45

0,00

33,45

0,00

32,35

0,00

Marshal

31,40

0,50

32,40

0,50

31,00

0,50

Mango

32,49

0,00

33,49

0,00

32,48

0,00

Фактор

32,00

0,50

33,00

0,50

31,10

0,30

Motto

31,79

0,23

32,74

0,23

31,84

0,20

Читайте більше у статті ЕП: Ціни на АЗС ростуть шаленими темпами, Білорусь погрожує перекрити вентиль: до чого готуватися водіям

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АЗС паливо

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