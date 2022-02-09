Пальне на АЗС дорожчає: А-95 вже понад 34 гривні за літр

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Пальне на автозаправних станціях далі швидко дорожчає, і лише з 8 на 9 лютого середня ціна зросла на 41 копійку.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані консалтингової групи "А-95".

Середня ціна на пальне марки А-92 зросла на 41 копійку до 33,2 грн/л. Щодо марки А-95, вона також подорожчала на 41 копійку до 34,12 грн/л.

Дизпаливо 9 лютого зросло в ціні на 41 копійку до 33,4 грн/л.

Так, консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та інші) підвищила ціни на бензин та дизельне паливо на 1 грн/л.

На станціях AMIC бензини подорожчали на 55 коп/л, а в мережі "БРСМ-Нафта" бензини подорожчали на 27 коп/л, ДП - на 26 коп/л. У мережі Marshal на 50 коп/л зросли ціни на всі види палива.

Компанія А-92 А-95 Дизпаливо 9.02 Зміна 9.02 Зміна 9.02 Зміна ОККО 34,99 0,00 35,84 0,00 35,30 0,00 WOG 34,99 0,00 35,84 0,00 35,30 0,00 Авіас 31,95 1,00 32,95 1,00 32,00 1,00 Укрнафта 32,00 1,00 33,00 1,00 32,00 1,00 AMIC 34,44 0,55 35,44 0,55 34,94 0,47 Shell 34,99 0,00 35,84 0,00 35,30 0,00 SOCAR 35,48 0,00 35,84 0,00 36,98 0,00 БРСМ-Нафта 31,85 0,27 32,85 0,27 31,79 0,26 KLO 34,39 0,00 34,99 0,00 34,59 0,00 Параллель 35,54 0,00 35,84 0,00 37,95 0,00 Автотранс 34,98 0,00 35,48 0,00 34,98 0,00 UPG 33,70 0,00 34,50 0,00 33,00 0,00 Укргазвидобування 34,10 0,50 34,90 0,50 34,10 0,50 BVS 34,09 -0,20 34,89 -0,20 34,39 -0,10 Chipo 32,93 0,00 33,76 0,00 32,77 0,14 Авантаж 7 32,45 0,00 33,45 0,00 32,35 0,00 Marshal 31,40 0,50 32,40 0,50 31,00 0,50 Mango 32,49 0,00 33,49 0,00 32,48 0,00 Фактор 32,00 0,50 33,00 0,50 31,10 0,30 Motto 31,79 0,23 32,74 0,23 31,84 0,20

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