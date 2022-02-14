Пальне на АЗС дорожчає вже тридцятий день поспіль

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Ціни на пальне на автозаправних станціях зростають вже тридцятий день поспіль на бензини та дизпаливо.

Про це йдеться у даних Консалтингової групи А-95.

Так, 14 лютого середня ціна на АЗС зросла ще на 1 копійку за літр на бензин марки А-95 та дизельне пальне. Середня ціна пального А-92 не змінилася.

Востаннє цифри на табло автозаправних станцій змінювалися у бік зменшення ще 29 грудня минулого року.

На вартість пального на АЗС впливають три основні фактори: ціна на нафту на світовому ринку, курс національної валюти та ставки оподаткування.

Нині котирування еталонної марки Brent рухаються вгору і у понеділок наближалися до навчання у 96 доларів за барель. Причиною є, з одного боку, дисбаланс попиту та пропозиції на ринку внаслідок жвавого відновлення економіки. А з іншого – загроза ескалації з боку РФ.

Інший фактор, курсовий, також діє проти здешевлення пального. Внаслідок розгортання РФ масштабних навчань у Чорному та Азовському морях, деякі авіакомпанії обмежили перельоти до та з країни.

Одночасно з цим посольства Великої Британії, Латвії, Данії, Ізраїлю, Естонії, Норвегії, Японії та Південної Кореї офіційно оприлюднили інструкції для своїх громадян "чим скоріше" виїхати за межі України.

Все це вплинуло на курс гривні, який на міжбанку 14 лютого сягав 28,7 грн за долар.

Детальніше читайте у статті: Ціни на АЗС ростуть шаленими темпами, Білорусь погрожує перекрити вентиль: до чого готуватися водіям



