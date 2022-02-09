Ціни на АЗС ростуть шаленими темпами, Білорусь погрожує перекрити вентиль: до чого готуватись водіям

Ціни на пальне невпинно зростають другий місяць поспіль. Чому державне регулювання не стримує зростання і що буде далі?

На фоні карколомного подорожчання нафти у світі та бензинів і дизпального на вітчизняних АЗС Білорусь публічно стає на сторону Росії та погрожує повністю зупинити постачання нафтопродуктів.

На двох ці країни контролюють імпорт в Україну двох з трьох літрів дизпалива та кожен другий літр бензину, а після блокування транзиту з Литви їхня ринкова частка ще й збільшиться. Не важко здогадатися про наслідки у разі реалізації найгіршого сценарію.

Учасники ринку радять готуватися до обмеження поставок вже у березні, навіть без ескалації на кордоні.

Чому ціни на стелах АЗС рекордно зросли, що робити у разі втрати 70% частки ринку нафтопродуктів та що буде з їх вартістю найближчим часом?

Ціни перетнули рекордні позначки

В перший тиждень лютого вартість пального на українських АЗС зросла до рекордних показників. За даними консалтингової групи "А-95" ціна найбільш популярного бензину марки А-95 8 лютого становила 33,69 грн за літр, а дизельного палива – 32,99 грн за літр.

До історично високих рівнів піднялись ціни й на менш популярні види пального – А-92 та А-95+ – вартість одного літру становила 32,79 грн та 35,94 грн, відповідно.

Востаннє вартість пального на вітчизняних АЗС близько цих рівнів знаходилась в жовтні 2018 року. Тоді через різке знецінення гривні (з 26,2 грн/дол до 28,36 грн/дол) ціни на бензин та дизель за два місяці зросли в середньому на 5 грн за літр.

Нинішнє здорожчання пального триває вже 26 днів поспіль. Востаннє корекція цін на популярний бензин А-95 та дизель була зафіксована ще 29 грудня 2021 року. Після того, вартість лише зростала, або залишалась незмінною – таке явище спостерігалось лише три дні.

Загалом, якщо рахувати з кінця грудня минулого року ціни на бензин марки А-95 в середньому піднялись на 11,56% або на 3,76 грн за літр, а дизелю – на 12,25% або на 3,6 грн за літр.

Традиційно, на вартість пального впливають три фактори: ціна нафти на світовому ринку, курс національної валюти та ставки оподаткування. Останній залишався незмінним, а ось два інших грали не на користь українських автомобілістів.

З 20 грудня котирування нафти еталонної марки Brent впевнено рухались вверх. Семирічного максимуму у 95 дол за барель ціни досягли 4 лютого. На той момент зростання вже перевищувало 35%.

Щоправда, за останні кілька днів ціни скоригувались – 8 лютого за бочку сирої нафти Brent вже давали близько 91 дол.

Залежність українського ринку нафтопродуктів від імпорту, робить його вразливим не лише перед світовими цінами, але й перед курсовими коливаннями. Чим дешевша гривня, тим дорожчим буде паливо.

А впродовж січня на валютному ринку відбувались потрясіння, яких не було з березня 2020 року, коли світ огорнула пандемія коронавірусу, а країни закрили власні кордони.

На тлі новин про можливу агресію з боку Росії з 5 по 30 січня цього року гривня втратила більше ніж 6% своє вартості. На кінець місяця за один американський долар просили 29 українських гривень.

Насправді до вказаних вище факторів, що впливають на вартість пального, з травня 2021 року слід віднести ще й державне регулювання.

Фактор державного регулювання

11 травня Кабмін відніс дизпальне і бензини А-92 та А-95 до переліку товарів, що мають істотну соціальну значущість.

Ним уряд зобов'язав усі мережі АЗС за 20 днів попереджати про збільшення вартості нафтопродуктів на 1% і більше, а 14 травня вніс зміни до постанови, яка фактично запровадила державне регулювання цін на ринку пального.

Що передбачає урядовий документ? На період дії карантину, який діє з березня 2020 року, мережі АЗС зможуть встановлювати обмежену націнку на свої основні товари: не більше 7 грн – для дизпального та 5 грн – для бензину.

Від чого відштовхується вартість, до якої мережі можуть додавати встановлену урядом ціну? Середню вартість нафтопродуктів розраховує "Нафтогаз" на основі європейських котирувань з урахуванням акцизу (13,44%) та ПДВ (20%).

Свої розрахунки НАК надає Мінекономрозвитку, а останній вже публікує актуальні дані.

Перед запровадженням змін відповідальні чиновники називали ініціативу "вимушеним і тимчасовим заходом на період дії карантину", однак схоже, що в поточних умовах відмовлятися від регулювання ніхто не збирається.

Частково це підтверджують і слова заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, який на одному з брифінгів назвав обмеження цін для АЗС "інструментом хірургічної точності, який прекрасно спрацював".

Як це спрацювало на практиці? Востаннє граничні ціни опускались ще в листопаді минулого року. Після того Мінекономрозвитку двічі підвищував планку – в січні та на початку лютого 2022 року. Останні граничні ціни – 28,3 грн за літр дизельного палива, та 30,84 грн – для бензину.

З урахуванням максимальної націнки гранична вартість бензину (марок А-92 та А-95) не повинна перевищувати 35,84 грн за літр, та 35,3 грн за літр дизпалива. Таким чином потенціал для зростання середніх цін в мережах АЗС становить 2,15 грн для бензину та 2,31 грн для дизелю.

Зрозуміло, що поточна вартість нафтопродуктів суттєво б’є по кишенях українців, однак така ситуація спостерігається по всьому світу і вона пов’язана з рекордним зростанням цін на всі енергоресурси. Ціни на пальне зростали як в Сполучених Штатах, так і в країнах Європейського Союзу.

Утім, цінова криза – не єдина проблема, яка загрожує вітчизняним автомобілістам.

Фактор "Лукашенка". Що буде далі?

За місяць підвищеної напруги у стосунках Заходу та РФ, результатом яких може стати військове вторгнення на Росії в нашу країну, в професійних колах обговорювались наслідки можливої енергетичної блокади з боку агресора.

Утім, минулого тижня Україна отримала одразу два неприємні сигнали зі сторони Білорусі, залежність по нафтопродуктах від якої ще більша, ніж від РФ.

По-перше, з 7 лютого Білорусь заблокувала транзит нафтопродуктів з Литви, позбавивши Україну стабільного джерела постачання, 9,5% бензину та ДП, а також близько 15% авіагасу.

На думку директора консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, після блокування транзиту залежність від Росії та Білорусі щодо дизпалива додатково зросте з 70% до 75%.

За даними консалтингової групи "А-95", у 2021 році на Білорусь та Росію припало постачання майже 5 млн тонн, або 62% всього українського ринку дизпалива.

Безпосередньо з Білорусі наша країна минулого року отримала 998,5 тис тонн бензину (44% внутрішнього ринку), 624 тис тонн бітумів (45%), 81,4 тис тонн авіапалива (22%) та 289 тис тонн зрідженого газу (15%).

Тобто це два літри дизпалива із трьох, що споживаються в Україні, та кожен другий літр бензину. Чи може український ринок втратити такий обсяг? Такий сценарій точно не можна відкидати.

Однак учасників ринку більше непокоїть остання заява самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо повної зупинки постачання нафтопродуктів та електроенергії.

"Якщо ви (Україна) зіткнетеся з Росією, ми будемо не з вами. Ми відріжемо всякі поставки не тільки ПММ (паливно-мастильні матеріали), з Росією разом і електрику", – пригрозив Лукашенко.

Чи варто готуватися до найгіршого сценарію? На думку Куюна, зупинка може початися ще до ескалації.

"Від двох великих трейдерів чув, що в березні може статися "плановий форс-мажор", коли, швидше за все, Білорусь буде змушена знизити постачання в Україну під приводом браку нафти, аварії на нафтопроводі, технологічних збоїв тощо.

І, повірте, це вже буде не "лайтове" припинення поставок із Литви, а реальна проблема", – вважає експерт.

Що буде з цінами? Як говорилось раніше, механізм ціноутворення в Україні базується на світових, а не внутрішніх котируваннях, тому заяви Лукашенка на ціну не мають вплинути. Звичайно, якщо ринок не втратить 70% поставок з Росії та Білорусі.

"Поки що чекати зниження цін на заправках не доводиться, оскільки вартість нафти останнім часом зростає, щоправда, є сподівання на подальше укріплення гривні, яке може дещо покращити ситуацію", – каже один з учасників ринку.

Як із зростанням цін на пальне борються сусідні держави

"Свій рецепт зараз апробують поляки. Там уряд знизив акциз, прибрав податок з роздрібного продажу, а головний крок – зменшив ПДВ на паливо з 23 до 8%. Ціни впали протягом дня на 12%.

Такий варіант можна спробувати й в Україні. Це найбільш криміналізований податок, який держава все одно погано збирає через купу схем з готівкою на АЗС, продажем документів, скруток.

Тож може реально знизити ПДВ на паливо, зрізати ціну і заодно вбити доцільність махінацій з ПДВ і в результаті зібрати стільки, скільки й сьогодні, але без цього криміналу і корупції?", – задається питанням Куюн.