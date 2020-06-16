Цены на автогаз в розницу ускорили рост

Розничные сети АЗС 16 июня в среднем повысили цену на автогаз на 17 копеек за литр - до 11,23 гривен за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95", передает enkorr.

Подчеркивается, что самое большое суточное повышение средней цены с конца мая.

В частности, консолидированная сеть "Привата" повысила цены в среднем на 22-24 копеек за литр - до 10,43 - 10,50 гривен за литр.

В то же время сети АЗС WOG и OKKO повысили цены на 12-16 копеек за литр.

Напомним:

За выходные (12-15 июня) розничные сети АЗС повысили стоимость автогаза в пределах 5-45 копеек за литр, средняя цена топлива по стране выросла на 9 копеек за литр - до 11,06 гривен за литр.