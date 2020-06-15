Середня роздрібна ціна автогазу перевищила 11 гривень за літр

За вихідні (12-15 червня) роздрібні мережі АЗС підвищили вартість автогазу у межах 5-45 копійок за літр, середня ціна палива по країні зросла на 9 копійок за літр - до 11,06 гривень за літр.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані моніторингу "Консалтиноговї групи А-95".

Зазначається, що консолідована мережа "Привату" у середньому підвищила ціни на 10 копійок за літр - до 10,21 - 10,26 грн за літр.

Водночас мережі OKKO і WOG відкоригували ціни на 6-7 копійок за літр, а SOCAR підвищила ціну на 46 копійок за літр (11,78 грн за літр).

Нагадаємо:

За тиждень 5-12 червня середня ціна автогазу у мережах АЗС зросла на 40 копійок за літр, до 10,97 гривень за літр - уперше з листопада 2018 року середня ціна на автогаз піднялась до позначки 50% від ціни на бензин А-95.