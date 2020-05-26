День на міжбанку: гривня утримувала позиції, НБУ на торги не виходив

На міжбанківських торгах 25 травня долар із ранкових 26,85 - 26,89 гривень фактично не змінився - 26,86 - 26,88 гривень, НБУ не виходив на ринок.

Як повідомляє Finance.ua, у понеділок не спостерігалась велика активність учасників торгів на валютному ринку через вихідний у США (День Пам'яті).

"Американські банки не працювали, і всі угоди по долару український міжбанк робив на умовах ТОМ", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 26 травня на рівні 26,87 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,31 гривні за євро (на 25 травня - 29,17 гривні).

25 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 - 26,88 гривні за долар.

25 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 - 26,90 гривні за долар.

Економічна правда