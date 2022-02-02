Курс валют на 2 лютого: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

2 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,41 – 28,43 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:10 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 28,41 – 28,43 гривні;

Євро – 312,06 – 32,08 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,25 – 28,51 гривні. Євро купують за 31,73 гривні, продають за 32,14 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 28,31 – 28,37 гривні, євро – 31,86 – 32,01 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 2 лютого на рівні 28,32 гривні.

1 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,41 – 28,43 гривні.

Економічна правда