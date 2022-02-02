Курс валют на 2 лютого: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
2 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,41 – 28,43 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:10 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США – 28,41 – 28,43 гривні;
Євро – 312,06 – 32,08 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,25 – 28,51 гривні. Євро купують за 31,73 гривні, продають за 32,14 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 28,31 – 28,37 гривні, євро – 31,86 – 32,01 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 2 лютого на рівні 28,32 гривні.
1 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,41 – 28,43 гривні.
Економічна правда
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