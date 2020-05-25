Закриття міжбанку: гривня утримує позиції

25 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 - 26,88 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,87 - 26,89 гривні;

Євро – 29,28 - 29,29 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,73 - 26,98 гривні. Євро купують по 28,91 гривні, продають по 29,36 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,84 - 26,89 гривні, євро - 29,03 - 29,13 гривні.

Нагадуємо:

25 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 - 26,90 гривні за долар.

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 25 травня на рівні 26,75 гривні за долар.

Економічна правда