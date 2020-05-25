Курс валют на 25 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
25 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 - 26,90 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,87 - 26,90 гривні;
Євро – 29,22 - 29,26 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,72 – 27,00 гривні. Євро купують по 28,90 гривні, продають по 29,36 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,83- 26,89 гривні, євро - 29,00 - 29,13 гривні.
Нагадуємо:
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 25 травня на рівні 26,75 гривні за долар.
22 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,70 - 26,74 гривні за долар.
22 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 - 26,90 гривні за долар.
Економічна правда
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