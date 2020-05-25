Курс валют на 25 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

25 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 - 26,90 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,87 - 26,90 гривні;

Євро – 29,22 - 29,26 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,72 – 27,00 гривні. Євро купують по 28,90 гривні, продають по 29,36 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,83- 26,89 гривні, євро - 29,00 - 29,13 гривні.

Нагадуємо:

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 25 травня на рівні 26,75 гривні за долар.

22 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,70 - 26,74 гривні за долар.

22 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 - 26,90 гривні за долар.

Економічна правда