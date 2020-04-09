"Антиколомойські" правки мають схожу структуру, оформлення та шрифти

Правки народних депутатів, які закидали "антиколомойський" законопроєкт, мають схожу структуру, оформлення і навіть шрифти.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа "Голосу" члена комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка

Дослівно: "Звернувся до Секретаріату з проханням надати мені правки колег до законопроекта 2571-д (закон про банки).

І тут випадково звернув увагу на те, на скільки схоже оформлення правок не тільки у різних колег навіть з різних фракцій, які подали найбільшу кількість правок.

Я звичайно вірю в те, що можуть бути такі співпадіння, але так щоб і оформлення (воно не регламентується) і шрифти і структура викладення.... магія синхронізації, не менше".

Деталі: Железняк виклав 5 пакетів правок (від нардепів Антона Полякова; Віктора Бондара; Сергія Демченка; Дмитра Чорного; Олега Дунди).

Саме ці нардепи подали до законопроєкту понад 1000 правок кожен, а Поляков – понад 6000.

Більшість правок, на думку Железняка, мають суто технічний характер.

Нардеп також помітив, що помітно, що більшість правок готувалися "на перше квітня": "Поки найкласніша правка: замінити довгу назву на просту – закон України "Антиколомойський".

За словами Железняка, за цю правку він буде голосувати "За".

Нагадуємо:

Порівняльна таблиця правок до "антиколомойського" банківського законопроєкту 2571-д до сих пір зводиться, комп’ютери парламенту не розраховані на такий об’єм інформації.

30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.

До законопроєкту №2571-д депутати внесли 16 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.

Сім народних депутатів подали до "антиколомойського" законопроєкту щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності більше 1 тисячі правок. Переважна більшість має авторства нардепів "Слуги народа", вигнаний з фракції Антон Поляков подав 6 тисяч правок.

МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.

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Українська правда