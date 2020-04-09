"Антиколомойские" правки идентичны по структуре, оформлению и шрифтам

Поправки народных депутатов, которые забросали "антиколомойский" законопроект, имеют подобную структуру, оформление и даже шрифты.

Источник: Facebook-страница нардепа "Голоса" члена комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка

Дословно: "Обратился в Секретариат с просьбой предоставить мне правки коллег к законопроекту 2571-д (закон о банках).

И тут случайно обратил внимание на то, насколько похоже оформления поправок не только в разных коллег даже из разных фракций, которые подали наибольшее количество правок.

Я конечно верю в то, что могут быть следующие совпадение, но так чтобы и оформления (оно не регламентируется) и шрифты и структура изложения .... магия синхронизации, не меньше".

Детали: Железняк изложил 5 пакетов поправок (от нардепов Антона Полякова; Виктора Бондаря; Сергея Демченко; Дмитрия Черного; Олега Дунды).

Именно эти нардепы подали в законопроекту более 1000 поправок каждый, а Поляков - более 6000.

Большинство поправок, по мнению Железняка, имеют сугубо технический характер.

Нардеп также заметил, что заметно, что большинство поправок готовились "на первое апреля": "Пока самая классная правка: заменить длинное название на простую - закон Украины "Антиколомойский".

По словам Железняка, за эту правку он будет голосовать "за".

Напомним:

Сравнительная таблица поправок в "антиколомойский" банковский законопроект 2571-д до сих пор сводится, компьютеры парламента не рассчитаны на такой объем информации.

30 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, по поводу которого были споры.

К так законопроекту №2571-д депутаты внесли 16 335 правок. Больше всего предложений у монофракции, "слуги народа" подали более 13 тысяч поправок.

Семь народных депутатов подали к "антиколомойському" законопроекту 1000 поправок (из всего 16 тысяч). Подавляющее большинство имеет авторство нардепов "Слуги народа", а изгнанный из фракции Антон Поляков предложил 6000 правок.

МВФ призвал для получения новой программы принять законы относительно совершенствования структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.

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Украинская правда