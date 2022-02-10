Коломойський хоче приватизувати "Батьківщину-Мати" в Києві – ЗМІ

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Пов'язана з олігархом Ігорем Коломойським компанія бореться в судах за право приватизувати нерухомість національного меморіального комплексу "Батьківщина-Мати".

Господарський суд столиці ухвалив рішення, яке по суті дозволяє його приватизацію, повідомляє "Дзеркало тижня" з посиланням на джерела.

Компанія "Архітектурна майстерня Інка" у 2015 році уклала договір із Фондом держмайна щодо оренди зазначеного активу. Згідно з договором, на той момент приватизація цих об'єктів була заборонена за жодних умов.

У грудні 2020 року орендар звернувся до Господарського суду Києва з вимогою визнати договір недійсним та дозволити їм приватизацію частини меморіального комплексу.

Фактичним власником ТОВ "Архітектурна майстерня Інка" до 2018 року був ексадвокат Ігоря Коломойського та ексголова Офісу президента Андрій Богдан, а згодом нинішній народний депутат Микола Сольський.

Наразі компанією володіє Олена Фасоль, помічниця депутата "Слуги Народу" Олександра Маріковського.

Справу у Господарському суді розглядала Людмила Шкурдова – суддя, яка розглядає справи, пов'язані з націоналізацією Приватбанку, та яка, за даними журналістів, "неодноразово доводила свою упередженість під час розгляду цих справ".

Як стало відомо виданню, Фонд державного майна не відстоював недоторканність національного меморіалу в судах, часом просто не з'являючись на судових засіданнях.

Зокрема, представники ФДМУ проігнорували ухвалення рішення у цій справі Верховним судом, який також проігнорував "факт власності орендованого майна до меморіального комплексу, якому надано статус національного".

"Міністерство культури як власник орендованого майна визначило умови договору, з якими погодився орендар шляхом підписання такого договору, а тому визнання договору недійсним є втручанням у питання права власності", – йдеться у рішенні суду.

Міністерство культури очолює колишній керівник медіагрупи "1+1" Олександр Ткаченко.

Загальна площа меморіального комплексу "Батьківщина-Мать" становить 10 гектарів. До нього входять музей із монументом "Батьківщина-мати", головна площа з алеєю Міст-героїв, чаша "Вогонь слави", виставка бойової техніки та озброєння, головний експозиційний корпус музею.