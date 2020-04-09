"Антиколомойські" правки досі зводять у таблицю, комп’ютери Ради не розраховані на такі об’єми — нардеп

Порівняльна таблиця правок до "антиколомойського" банківського законопроєкту 2571-д до сих пір зводиться, комп’ютери парламенту не розраховані на такий об’єм інформації.

Про це повідомив у Facebook перший заступник голови податкового комітету ВР Ярослав Железняк.

"Секретаріат Комітету активно працює над зведенням рекордної таблиці. Мені здається, їм вже уві сні приходять правки", - пише Железняк.

Железняк зазначив, що зведена таблиця готова на 67% (11000 з 16335 правок внесено), і буде повністю готова найвірогідніше у п’ятницю

"Із перешкод: комп'ютери Ради банально не розраховані на обробку такого об’єму документа, а після зведення правок, їх треба ще технічно розсортувати, для 16 тисячах правок це ще той виклик", - резюмує нардеп.

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Нагадуємо:

30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.

До законопроєкту №2571-д депутати внесли 16 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.

Сім народних депутатів подали до "антиколомойського" законопроєкту щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності більше 1 тисячі правок. Переважна більшість має авторства нардепів "Слуги народа", вигнаний з фракції Антон Поляков подав 6 тисяч правок.

МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.

Економічна правда