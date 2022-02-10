Регулятор звинуватив компанії Ахметова та Коломойського в обвалі цін на електроенергію

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Енергокомпанії олігархів Ріната Ахметова та Ігоря Коломойського створили штучну кризу на ринку електроенергії, користуючись владою та монопольним становищем.

Про це повідомляє пресслужба Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

"На початку лютого, коли у роботу було запущено всі 15 блоків АЕС, а споживання електроенергії знизилося через потепління, в енергосистемі виник профіцит електроенергії, що призвело до зниження ціни на "ринку на добу наперед". Але ця ситуація була значно поглиблена учасниками ринку, які мають велику ринкову владу", – йдеться у повідомленні.

НКРЕКП зазначає, що у січні сумарний попит на РДН зі сторони двох структур – групи ДТЕК разом із афілійованими компаніями та компанії "Юнайтед Енерджі" – становив 77% від всього попиту. Водночас пропозиція НАЕК "Енергоатом" на РДН становила 42% від всієї пропозиції.

У лютому сумарний попит групи ДТЕК та "Юнайтед Енерджі" становив 81% від усього попиту на РДН, а сумарна пропозиція "Енергоатома" та групи ДТЕК становила 39% від всієї пропозиції на РДН.

"Така ситуація вказує на величезну ринкову владу окремих компаній та монополізацію ринку", – заявив регулятор.

У лютому пропозиція на "ринку на добу наперед" виросла на 30%, перш за все через збільшення генерації АЕС.

Але окрім того, деякі крупні компанії різко змінили свою поведінку на "ринку на добу наперед", що призвело до суттєвого зниження ціни, йдеться у повідомленні.

"Так, одна група компаній різко знизила ціну своїх заявок на покупку та на продаж електроенергії. Часто такі заявки виставлялися по ціні нижче граничних (маржинальних) затрат, що суперечить типовій поведінці продавця електроенергії.

Інша компанія різко зняла свій попит із "ринку на добу наперед" та почала купувати електроенергію на внутрішньодобовому ринку навіть тоді, коли ціна там є гарантовано вищою на 15%, аніж ціна РДН", – пише пресслужба НКРЕКП.

Така поведінка, на думку регулятора, теж суперечить економічній логіці, адже, як правило, покупець намагається купити там, де дешевше, а не там, де гарантовано дорожче.

"Такі дії учасників із великою ринковою владою призвели до ланцюгової реакції по всьому ринку та обвалу ціни на РДН. Різка зміна поведінки великих гравців може свідчити, в тому числі, про змову задля досягнення певних цілей. Такі цілі можуть бути, як економічні, так і політичні, адміністративні чи регуляторні", – йдеться в повідомленні.

Група ДТЕК належить Рінату Ахметову, "Юнайтед Енерджі" афілійована з Ігорем Коломойським.

Нагадуємо:

Наприкінці січня - початку лютого на ринку виникла криза, спричинена різким падінням вартості електроенергії.

Середньозважена ціна на ринку "на добу вперед" за тиждень впала з 2792 до 2145 грн за МВт-год.

Про роботу у збиток та неможливість закупити вугілля за такої ціни публічно заявили представники "Донбасенерго".

Економічна правда