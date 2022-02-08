Британська JKX із Коломойським в акціонерах стала приватною компанією

unsplash

Компанія JKX Oil & Gas PLC, найбільшими акціонерами якої є компанії Коломойського і Боголюбова, завершила процес перереєстрації у приватну британську компанію JKX Oil&Gas LTD.

Про це повідомляє прес-служба Полтавської газонафтової компанії - основного активу JKX в Україні.

"JKX продовжить сталий розвиток бізнесу у формі приватної британської компанії з корпоративною формою управління та збереженням Ради Директорів. Основним напрямком JKX є розвиток українського активу – спільного підприємства "Полтавська газонафтова компанія", - заявив СЕО JKX Oil&Gas LTD Віктор Гладун.

Компанії Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова є найбільшими акціонерами JKX - 27,54%.

Основний актив компанії в Україні - Полтавська газонафтова компанія.

Нагадаємо:

У листопаді 2021 року зареєстрована в Англії компанія JKX Oil & Gas PLC, найбільшими акціонерами якої є компанії Коломойського і Боголюбова, оголосила про початок процедури делістингу з основного майданчика Лондонської фондової біржі.

Читайте також: Інвестори проти України. Бувальщина про полтавський газ і гаазький арбітраж

Економічна правда