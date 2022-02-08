Британська JKX із Коломойським в акціонерах стала приватною компанією
Компанія JKX Oil & Gas PLC, найбільшими акціонерами якої є компанії Коломойського і Боголюбова, завершила процес перереєстрації у приватну британську компанію JKX Oil&Gas LTD.
Про це повідомляє прес-служба Полтавської газонафтової компанії - основного активу JKX в Україні.
"JKX продовжить сталий розвиток бізнесу у формі приватної британської компанії з корпоративною формою управління та збереженням Ради Директорів. Основним напрямком JKX є розвиток українського активу – спільного підприємства "Полтавська газонафтова компанія", - заявив СЕО JKX Oil&Gas LTD Віктор Гладун.
Компанії Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова є найбільшими акціонерами JKX - 27,54%.
Основний актив компанії в Україні - Полтавська газонафтова компанія.
Нагадаємо:
У листопаді 2021 року зареєстрована в Англії компанія JKX Oil & Gas PLC, найбільшими акціонерами якої є компанії Коломойського і Боголюбова, оголосила про початок процедури делістингу з основного майданчика Лондонської фондової біржі.
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Економічна правда
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