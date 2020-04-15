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Відкрити рахунок у банку можна буде через відеозв'язок – НБУ

Середа, 15 квітня 2020, 17:32
 

Національний банк з 28 квітня дозволить клієнтам відкривати рахунки у банках без фізичної присутності - через відеозв’язок, BankID або електронний підпис.

Про це повідомляє пресслужба регулятору.

"Незабаром для відкриття рахунку в новому банку візит у банківське відділення або особиста зустріч з агентом банку стане зайвим кроком. Ми очікуємо, що на фінансовому ринку з’являться інноваційні продукти та сервіси, що стануть у нагоді банкам для здійснення верифікації їх клієнтів", -  повідомляє директор департаменту фінансового моніторингу Ігор Береза

Повідомляється, що банки зможуть самостійно обирати необхідну їм модель відповідно до власних бажань, можливостей доопрацювання програмних комплексів та відповідної оцінки ризиків такої діяльності.

 

У банків буде можливість обрати для себе або повноцінні моделі віддаленої ідентифікації та верифікації або спрощені (з лімітами).

Також Національний банк працює над запровадженням аналогічних норм регулювання з питань ідентифікації та верифікації для небанківського фінансового ринку. 

Наразі вже проведено низку зустрічей із представниками платіжних систем, операторами мобільного зв’язку, іншими небанківськими фінансовими установами.

Нагадуємо:

Національний банк відтермінував до 1 серпня вимоги використання бізнесом програмного реєстратора розрахункових операцій під час здійснення валютно-обмінних операцій.

Економічна правда

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