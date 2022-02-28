НБУ хоче залишити банки РФ та Білорусі без іноземної валюти

Національний банк ініціював зупинку постачання готівкової іноземної валюти до банків Росії та Білорусі.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

"Національний банк України звернувся до керівників європейських центральних банків, що постачають готівкову валюту, послів групи G7 та представників міжнародної системи швидких грошових переказів Western Union з проханням зупинити постачання до російських та білоруських банків готівкової іноземної валюти", – йдеться в заяві.

Таке звернення, пояснює регулятор, зумовлене необхідністю вжити заходів у зв’язку з дією воєнного стану у Україні. В НБУ наголошують, що вживають всіх можливих заходів, щоб забезпечити стабільне функціонування фінансової системи та протидіяти агресії Росії у фінансовій сфері.

"Вірю, що заради миру в Україні наші колеги та партнери припинять постачати готівкову іноземну валюту до банків країн-агресорів", – додав голова НБУ Кирило Шевченко.