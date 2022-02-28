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Підтримати Збройні Сили України тепер можна у польських злотих – НБУ

Понеділок, 28 лютого 2022, 16:04

Нацбанк заявляє, що з 27 лютого запроваджена можливість надсилати кошти у польських злотих на спеціальний рахунок для підтримки ЗСУ.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"За дружньої підтримки польської системи миттєвих платежів Blik та Bank Gospodarstwa Krajowego для Національного банку України відкрито рахунок у польських злотих для переказів на підтримку української армії.

Вже з’явилася можливість отримувати допомогу на цей рахунок з будь-якої країни світу, а ще через кілька днів з’явиться можливість здійснювати швидкі перекази на цей рахунок в системі Blik", - заявив глава НБУ Кирило Шевченко.

Реквізити для зарахування коштів у PLN:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
ACCOUNT NUMBER: PL91113000070080239435200002
BENEFICIARY BANK NAME: Bank Gospodarstwa Krajowego
BENEFICIARY BANK BIC: GOSKPLPW
BENEFICIARY BANK ADDRESS: Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, Polska (temporary address: Chmielna 73, 00-801 Warszawa, Polska)
PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708

Реквізити для переказів в інших валютах та форма для миттєвого переказу коштів на рахунок Збройних Сил України з картки доступні за посиланням – https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces.

На понеділок Національний банк отримав понад мільярд гривень допомоги для армії – спецрахунок відкрили чотири дні тому.

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