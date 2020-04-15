Нацбанк відтермінував запровадження програмного РРО при обміні валюти
Середа, 15 квітня 2020, 17:07
Національний банк відтермінував до 1 серпня вимоги використання бізнесом програмного реєстратора розрахункових операцій під час здійснення валютно-обмінних операцій.
Про це йдеться на сайті регулятора.
Раніше ці вимоги мали набрати чинність 19 квітня 2020 року.
Зміни приведені у відповідності до закону №533-IX (т.з "карантинні пільги" для бізнесу)
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Економічна правда
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