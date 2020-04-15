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НБУ позволит открывать счета в банках через видеосвязь

Среда, 15 апреля 2020, 17:32
 

Национальный банк с 28 апреля позволит клиентам открывать счета в банках без физического присутствия - через видеосвязь, BankID или электронную подпись.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Вскоре для открытия счета в новом банке визит в банковское отделение или личная встреча с агентом банка станет лишним шагом. Мы ожидаем, что на финансовом рынке появятся инновационные продукты и сервисы, которые пригодятся банкам для осуществления верификации их клиентов", - говорит директор департамента финансового мониторинга Игорь Береза.

Сообщается, что банки смогут самостоятельно выбирать необходимую им модель соответствии с собственными желаниями, возможностей доработки программных комплексов и соответствующей оценки рисков такой деятельности.

 

У банков будет возможность выбрать для себя или полноценные модели удаленной идентификации и верификации или упрощенные (с лимитами).

Также Национальный банк работает над внедрением нормами регулирования по вопросам идентификации и верификации для небанковского финансового рынка.

Сейчас уже проведен ряд встреч с представителями платежных систем, операторами мобильной связи, другими небанковскими финансовыми учреждениями.

Напомним:

Национальный банк отложил до 1 августа требования использования бизнесом программного регистратора расчетных операций при осуществлении валютно-обменных операций.

Экономическая правда

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НБУ

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