НБУ рекомендує спростити процедуру врегулювання страхових випадків

Національний банк як регулятор страхового ринку рекомендує страховикам спростити процедуру врегулювання страхових випадків.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Зокрема, регулятор рекомендує максимально використовувати електронні документи, копії необхідних документів у разі неможливості або ускладнення можливості отримання оригіналів документів, інші засоби дистанційного врегулювання страхових випадків.

Це забезпечить страховий захист споживачів за спрощеною процедурою врегулювання страховиками подій за випадками, які мають ознаки страхових, за всіма видами страхування та всіма типами контрагентів.

Водночас НБУ готовий додатково комунікувати з Державною фіскальною службою щодо незастосування штрафних санкцій до страховиків на період запровадження воєнного стану під час використання копій документів (у паперовій чи електронній формах), що підтверджують факт настання страхового випадку.

Національний банк рекомендує страховикам провести необхідні комунікації з іноземними брокерами та перестраховиками щодо продовження термінів оплати перестрахувальних платежів на період, доки обмеження щодо валютних розрахунків не буде знято.

НБУ також повідомляє, що на час воєнного стану Україна не здійснюватиме інспекційних перевірок учасників ринку небанківських фінансових послуг.

Економічна правда