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У новому бюджеті не "урізали" держпідтримку аграріїв 

Понеділок, 13 квітня 2020, 17:36

Державна підтримка аграріїв у оновленому держбюджеті-2020 збережена  у повному обсязі у розмірі 4 мільярда гривень.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра економіки Тарас Висоцький

У міністерстві очікують, що цьогорічна підтримка дозволить залучити близько 14,7 млрд грн інвестицій в економіку України та створити понад 85 тис. нових робочих місць.

 

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Нагадуємо

Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 квітня підтримала в цілому "антикризовий" кошторис.

Раніше, декілька депутатів повідомляли, що у новій версії бюджета підтримку АПК зменшать на 1,5 мільярда гривень.

Економічна правда

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АПК

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