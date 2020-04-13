У новому бюджеті не "урізали" держпідтримку аграріїв
Державна підтримка аграріїв у оновленому держбюджеті-2020 збережена у повному обсязі у розмірі 4 мільярда гривень.
Про це у Facebook повідомив заступник міністра економіки Тарас Висоцький
У міністерстві очікують, що цьогорічна підтримка дозволить залучити близько 14,7 млрд грн інвестицій в економіку України та створити понад 85 тис. нових робочих місць.
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Нагадуємо:
Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 квітня підтримала в цілому "антикризовий" кошторис.
Раніше, декілька депутатів повідомляли, що у новій версії бюджета підтримку АПК зменшать на 1,5 мільярда гривень.
Економічна правда
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