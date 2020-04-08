Кабмін запропонував новий варіант бюджету: більше грошей на культуру, менше на АПК — нардеп
Кабінет міністрів запропонував нові правки до державного бюджету: вони передбачають зменшення Фонду боротьби з Covid-19, та допомоги агропромисловому сектору та збільшення видатків на культуру та антикорупційні органи.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.
У порівнянні з попереднім варіантом бюджету "надзвичайної ситуації" відбулися наступні зміни:
- Фонд боротьби з Covid-19 зменшився на 30,7 млрд грн (залишається 66 млрд 342 млн),
- з цих "зекономлених" коштів Кабмін видіє на МОЗ 15,8 млрд грн, а на Мінсоцполітики 10,6 млрд
- 4,9 млрд грн повертають у Державний фонд регіонального розвитку;
- на 7 млн грн збільшуються видатки Офіса Президента;
- 1 млрд додають судовій системі.
- підтримка агропромислового комплексу зменшується на 1,5 млрд .
Також збільшуються видатки на антикорупційні органи:
- 21 млн для САП;
- 33 млн для ДБР;
- 16 млн для НАЗК;
У оновленому варіант держбюджету Кабмін пропонує повернути кошти на культуру, освіту, науку, спорт:
- 150 млн грн додають Українському культурному фонду (загалом, бюджет УКФ становитиме 400 млн грн)
- 50 млн грн доотримає Інститут Книги (загалом, бюджет - 100 млн грн);
- на 100 млн грн більше отримає Міністерство молоді на спорту;
- на 300 млн грн більше Національна академії наук;
- 50 млн грн доотримає на патріотичне кіно;
- 500 млн грн доотримає програма субвенцій "Спроможна школа для кращих результатів"
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Нагадуємо:
30 березня Верховна Рада не прийняла за основу законопроєкт №3279 про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік".
Доходи бюджету в березні склали 87,9 млрд грн при плані 98,1 млрд грн, рівень невиконання плану за доходами складає 10,4%. З них недобір надходжень по податках та митниці - 8,8 млрд грн.
У НБУ наголошують, щок короткострокове збільшення дефіциту державного бюджету є інструментом подолання наслідків економічної кризи і не несе в собі загрози для макрофінансової стабільності.
Економічна правда
Економічна правда
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