Кабмін запропонував новий варіант бюджету: більше грошей на культуру, менше на АПК — нардеп

Кабінет міністрів запропонував нові правки до державного бюджету: вони передбачають зменшення Фонду боротьби з Covid-19, та допомоги агропромисловому сектору та збільшення видатків на культуру та антикорупційні органи.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

У порівнянні з попереднім варіантом бюджету "надзвичайної ситуації" відбулися наступні зміни:

- Фонд боротьби з Covid-19 зменшився на 30,7 млрд грн (залишається 66 млрд 342 млн),

- з цих "зекономлених" коштів Кабмін видіє на МОЗ 15,8 млрд грн, а на Мінсоцполітики 10,6 млрд

- 4,9 млрд грн повертають у Державний фонд регіонального розвитку;

- на 7 млн грн збільшуються видатки Офіса Президента;

- 1 млрд додають судовій системі.

- підтримка агропромислового комплексу зменшується на 1,5 млрд .

Також збільшуються видатки на антикорупційні органи:

- 21 млн для САП;

- 33 млн для ДБР;

- 16 млн для НАЗК;

У оновленому варіант держбюджету Кабмін пропонує повернути кошти на культуру, освіту, науку, спорт:

- 150 млн грн додають Українському культурному фонду (загалом, бюджет УКФ становитиме 400 млн грн)

- 50 млн грн доотримає Інститут Книги (загалом, бюджет - 100 млн грн);

- на 100 млн грн більше отримає Міністерство молоді на спорту;

- на 300 млн грн більше Національна академії наук;

- 50 млн грн доотримає на патріотичне кіно;

- 500 млн грн доотримає програма субвенцій "Спроможна школа для кращих результатів"

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Нагадуємо:

30 березня Верховна Рада не прийняла за основу законопроєкт №3279 про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Доходи бюджету в березні склали 87,9 млрд грн при плані 98,1 млрд грн, рівень невиконання плану за доходами складає 10,4%. З них недобір надходжень по податках та митниці - 8,8 млрд грн.



У НБУ наголошують, щок короткострокове збільшення дефіциту державного бюджету є інструментом подолання наслідків економічної кризи і не несе в собі загрози для макрофінансової стабільності.

Економічна правда

Економічна правда