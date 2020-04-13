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Рада ухвалила зміни до держбюджету

Понеділок, 13 квітня 2020, 14:56
 

Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 квітня підтримала в цілому "антикризовий" кошторис.

За це рішення проголосували 249 нардепів.

Зміни до держбюджету підтримали депутати зі "Слуги народу" (226 голосів), групи "За майбутнє" (5 голосів), групи "Довіра" (15 голосів) та 3 позафракційних.

Водночас жодного голосу за це рішення не дали "Батьківщина", "Європейська солідарність", "Голос" та "ОПЗЖ".

 

На яких прогнозах побудований бюджет

ВВП — мінус 3,9% (раніше передбачалося, що економіка зросте на 3,7%)

Інфляція — 8,7%

Безробіття — 9,4% (замість передбачених раніше 8,1%)

Середньорічний курс гривні — 29,5 за дол (раніше — 27 за дол)

Основні параметри "антикризового бюджету"

Доходи бюджету зменшилися на 119,7 млрд грн або на 11% і становлять 975,8 млрд грн

Видатки збільшилися на 82,4 млрд грн або на 7% до 1 266,4 млрд грн

Граничний обсяг дефіциту зросте більш ніж утричі до 298,4 млрд грн

Найсуттєвіше збільшуються видатки на виплату пенсій та державну програму медичних гарантій — на 29,7 млрд грн та 15,7 млрд грн відповідно.

 

Змінилися плани держави і щодо фінансування окремих дотацій чи субвенцій. Найбільше постраждають видатки на освіту та регіональний розвиток.

Резервний фонд (формується для непередбачених непостійних видатків, порядок використання коштів визначає Кабмін. — ЕП) збільшується втричі — з 1,5 млрд грн до 4 млрд грн.

 
 

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Економічна правда

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