Рада ухвалила зміни до держбюджету
Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 квітня підтримала в цілому "антикризовий" кошторис.
За це рішення проголосували 249 нардепів.
Зміни до держбюджету підтримали депутати зі "Слуги народу" (226 голосів), групи "За майбутнє" (5 голосів), групи "Довіра" (15 голосів) та 3 позафракційних.
Водночас жодного голосу за це рішення не дали "Батьківщина", "Європейська солідарність", "Голос" та "ОПЗЖ".
На яких прогнозах побудований бюджет
ВВП — мінус 3,9% (раніше передбачалося, що економіка зросте на 3,7%)
Інфляція — 8,7%
Безробіття — 9,4% (замість передбачених раніше 8,1%)
Середньорічний курс гривні — 29,5 за дол (раніше — 27 за дол)
Основні параметри "антикризового бюджету"
Доходи бюджету зменшилися на 119,7 млрд грн або на 11% і становлять 975,8 млрд грн
Видатки збільшилися на 82,4 млрд грн або на 7% до 1 266,4 млрд грн
Граничний обсяг дефіциту зросте більш ніж утричі до 298,4 млрд грн
Найсуттєвіше збільшуються видатки на виплату пенсій та державну програму медичних гарантій — на 29,7 млрд грн та 15,7 млрд грн відповідно.
Змінилися плани держави і щодо фінансування окремих дотацій чи субвенцій. Найбільше постраждають видатки на освіту та регіональний розвиток.
Резервний фонд (формується для непередбачених непостійних видатків, порядок використання коштів визначає Кабмін. — ЕП) збільшується втричі — з 1,5 млрд грн до 4 млрд грн.
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Економічна правда
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