Аграріям, які використовують меліоровані землі, виділять держпідтримку: які документи подавати

unsplash

Мінагрополітики починає прийом документів на отримання держпідтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі - документи приймають до 1 грудня.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Документи прийматимуться в паперовому або електронному вигляді.

"Вони мають бути оформлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2021 №1070 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі", - пояснили у відомстві.

Там додали, що прийом документів на отримання такої держпідтримки відбуватиметься у вестибюлі першого поверху приміщення Мінагро за адресою: вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, за наступним графіком:

З 22 по 26 листопада 2021 року час прийому 11:00-12:00

З 29 по 30 листопада 2021 року час прийому 11:00-12:00

"В інший час упродовж вказаного терміну можна передати документи попередньо зателефонувавши відповідальним працівникам Мінагрополітики", - йдеться у повідомленні.

Контактні особи:

Дехтяр Оксана Олександрівна, тел. (044) 363 05 40

Гончарук Ігор Олегович, тел. (044) 363 05 40

Руденська Лілія Леонідівна, тел. (044) 363 05 40

У міністерство нагадують, що зазначений Порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті, передбачає процедуру подання документів, їх розгляд комісією, прийняття рішення щодо виплати бюджетної дотації та механізм спрямування коштів.

Зазначається, що реалізація державної підтримки забезпечить:

збільшення валового виробництва сільськогосподарських культур;

продовольчу безпеку держави в умовах змін клімату;

відновлення і модернізацію зрошувальних систем;

сприятиме оптимізації використання водних ресурсів.

Головний розпорядник бюджетних коштів та відповідальний виконавець бюджетної програми - Мінагрополітики.

Отримувачі бюджетних коштів - сільськогосподарські товаровиробники, які ведуть сільськогосподарську діяльність на землях сільськогосподарського призначення із застосуванням гідротехнічної меліорації.

При цьому, підтримка у вигляді дотації надається сільськогосподарським товаровиробникам - юрособам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та ФОПам, які використовують меліоровані землі, що:

не мають порушених справ про банкрутство, та/або яких не визнано банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;

не мають на перше число місяця, в якому приймається рішення про включення до розподілів бюджетних коштів сільгосптоваровиробника, прострочену більш як шість місяців заборгованість з платежів, контроль за справленням яких покладено на органи ДПС.

Підтримка надається у вигляді бюджетної дотації на безповоротній основі у розмірі до 25% вартості витрат (без урахування ПДВ), здійснених відповідно до затвердженої в установленому порядку проектної документації, але не більше як:

7500 гривень на 1 гектар оброблюваних угідь для зрошення дощуванням без урахування вартості поливної техніки;

19500 гривень на 1 гектар оброблюваних угідь для зрошення дощуванням з урахуванням вартості поливної техніки;

18750 гривень на 1 гектар оброблюваних угідь для краплинного зрошення.

Підтримка надається для реконструкції існуючих та/або будівництва нових систем за введені в експлуатацію внутрішньогосподарські зрошувальні системи у період з 1 листопада попереднього року по 31 жовтня цього року.

Для отримання державної підтримки потрібно до 1 грудня подати такі документи:

заявку на отримання бюджетних коштів із зазначенням у ній номера і дати документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою, актуальні на дату подання заявки;

типову форму № ОЗ-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів;

типову форму № ОЗ-2 "Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів" -для часткового відшкодування вартості реконструкції об’єктів;

засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію паспорта проекта та копію кошторисної частини проектної документації;

письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти в разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання.

Мінагро проводить засідання комісії до 10 грудня та на підставі поданих документів визначає розмір держпідтримки за кожним сільгосптоваровиробником і приймає рішення про включення його до реєстру сільгосптоваровиробників, яким нарахована бюджетна дотація на одиницю оброблювальних угідь.

А до 15 грудня - затверджує розподіл коштів між сільгосптоваровиробниками пропорційно нарахованим сумам бюджетної дотації у межах бюджетних асигнувань.

Кошти перераховують у вигляді бюджетної дотації з рахунка, відкритого в казначействі, на поточні рахунки сільгосптоваровиробників, відкриті в банках.

Дивіться також відео ЕП про 4 місяці роботи ринку землі:

Нагадаємо:

Повідомлялось, що ільгосптоваровиробники, які використовують зрошувані землі для виробництва сільськогосподарської продукції, отримають державну підтримку.

Більше про ринок землі, ціни, угоди і лайфхаки читайте в рубриці ЕП "Земельний гід".

Економічна правда