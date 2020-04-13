В новом бюджете не "урезали" господдержку аграриев
Государственная поддержка аграриев в обновленном госбюджете-2020 сохранена в полном объеме в размере 4 миллиарда гривень.
Об этом в Facebook сообщил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий
В министерстве ожидают, что нынешняя поддержка позволит привлечь около 14,7 млрд грн инвестиций в экономику Украины и создать более 85 тыс. новых рабочих мест.
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Напомним:
Верховная Рада на внеочередном заседании 13 апреля поддержала в целом "антикризисный" бюджет.
Ранее сразу несколько депутатов сообщало, что в новой версии госбюджета Кабмин урежет господдержку АПК на 1,5 миллиарда гривень.
Экономическая правда
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