У Мінагро наполягають на державній підтримці АПК на рівні 1% ВВП

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У Мінагрополітики вважають, що держава має забезпечити підтримку агропромислового комплексу на рівні 1% ВВП.

Про це під час робочої поїздки до Вінниці повідомив міністр аграрної політики Роман Лещенко, передає Укрінформ.

"Ми вже відстояли позицію в 4,6 млрд для галузі АПК (на 2022 рік - ред.). Але діалог ми ведемо з Міністерством фінансів, щоб вивести державну підтримку на 1% ВВП", - сказав міністр.

За його словами, йдеться про 8-9 млрд грн, які мають спрямовуватися в аграрний сектор.

"Аграрний сектор сьогодні дає точку приросту за 9 місяців майже 10%. Це більше половини валютної виручки країни та найбільша кількість робочих місць.

Це єдина галузь, яка у 2021 році зафіксує точку росту більше 10%. І це майже 20% ВВП країни", - додав Лещенко.

За словами міністра, це його "основне завдання як політичної особи - забезпечити державну підтримку в обсязі 1%".

Він додав, що наразі відбуваються внутрішні обговорення трирічної програми підтримки садівництва, яка б фінансувалась окремим рядком у держбюджеті.

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