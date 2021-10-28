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У Мінагро наполягають на державній підтримці АПК на рівні 1% ВВП

Четвер, 28 жовтня 2021, 18:50
 
unsplash

У Мінагрополітики вважають, що держава має забезпечити підтримку агропромислового комплексу на рівні 1% ВВП.

Про це під час робочої поїздки до Вінниці повідомив міністр аграрної політики Роман Лещенко, передає Укрінформ.

"Ми вже відстояли позицію в 4,6 млрд для галузі АПК (на 2022 рік - ред.). Але діалог ми ведемо з Міністерством фінансів, щоб вивести державну підтримку на 1% ВВП", - сказав міністр.

За його словами, йдеться про 8-9 млрд грн, які мають спрямовуватися в аграрний сектор.

"Аграрний сектор сьогодні дає точку приросту за 9 місяців майже 10%. Це більше половини валютної виручки країни та найбільша кількість робочих місць.

Це єдина галузь, яка у 2021 році зафіксує точку росту більше 10%. І це майже 20% ВВП країни", - додав Лещенко.

За словами міністра, це його "основне завдання як політичної особи - забезпечити державну підтримку в обсязі 1%".

Він додав, що наразі відбуваються внутрішні обговорення трирічної програми підтримки садівництва, яка б фінансувалась окремим рядком у держбюджеті.

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Нагадаємо:

Верховна Рада прийняла постанову щодо висновків і пропозицій до законопроєкту про бюджет-2022.

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Мінагрополітики ВВП аграрії АПК

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