В Україні прогнозується рекордний урожай кукурудзи – Мінагро

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У Мінагрополітики заявляють, що у 2021 році Україна вийде на врожай у 40 мільйонів тонн кукурудзи - таких показників не було за всю історію країни.

Про це заявив міністр Роман Лещенко, передає прес-служба відомства.

За його словами, кукурудза забезпечить для країни енергонезалежність.

"Наступний етап аграрної політики - це глибока переробка ключової культури нашої країни. Це буде свій газ, своє паливо і свої якісні корми: і крохмаль, і глюкоза, й амінокислоти, і десятки інших позицій, які забезпечать Україні додану вартість на десятки мільярдів доларів.

І це більше, ніж ми маємо сьогодні. Вона в основі наступного етапу розвитку рослинництва", - сказав Лещенко.

За словами міністра, стратегія Мінагрополітики полягає у тому, що переробка буде звільнена від великої кількості податків та отримає пільгові умови в режимі інвестиційних нянь.

"І в наступні роки ті, хто переробляють, будуть отримувати найбільшу підтримку від держави. Сировинний цикл у 100 млн вдалося досягти в цьому році. Далі завдання - максимально створювати додану вартість", - додав він.

Нагадаємо:

У вересні Мінагро повідомляло, що Україна продовжує збирати рекордний врожай.

Цього сезону Україна може зібрати 100 млн тонн врожаю зернових і олійних, очікується зростання врожаю озимої пшениці, кукурудзи, соняшнику, ячменю і, можливо, сої, у травні заявляв Лещенко.

Економічна правда