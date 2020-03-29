Новини вихідних: зміни до держбюджету, зарплати топ-чиновників та кредит від МВФ

Про бюджет. Уряд завершив попередню підготовку змін до державного бюджету на 2020 рік, при цьому в новій редакції законопроекту збережені видатки на інфраструктуру, культуру та освіту.

Про нафту. Через низький попит на нафту в США окремі виробники почали доплачувати за викачування зі сховищ.

Про ЄБРР. Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує для України короткотермінову рецесію, після якої буде різке відновлення економіки, якому сприятимуть інвестиції у державний сектор

Про зарплату топ-чиновників. Прем'єр міністр Денис Шмигаль зазначив, що до кінця цього року для держслужбовців, які отримують оплату в розмірі понад 10 мінімальних ставок, відбудеться скорочення зарплат до половини початкової суми.

Про МВФ. Зеленський наголосив, що Україна може отримати спільно від Світового банку, МВФ та ЄБРР "щонайменше" 10 млрд дол.