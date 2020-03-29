Новости выходных: изменения в госбюджете, зарплаты топ-чиновников и кредит от МВФ
О бюджете. Правительство завершило предварительную подготовку изменений в государственный бюджет на 2020 год, при этом в новой редакции законопроекта сохранены расходы на инфраструктуру, культуру и образование.
О нефти. Из-за низкого спроса на нефть в США отдельные производители начали доплачивать за скачивание из хранилищ.
Об ЕБРР. Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует для Украины краткосрочную рецессию, после которой будет резкое восстановление экономики, которому будут способствовать инвестиции в государственный сектор
О зарплатах чиновникам. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что до конца этого года для госслужащих, которые получают оплату в размере более 10 минимальных, произойдет сокращение зарплат до половины первоначальной суммы.
О МВФ. Зеленский отметил, что Украина может получить совместно Всемирного банка, МВФ и ЕБРР "не менее" 10 млрд дол.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua