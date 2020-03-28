Україна може отримати 8 мільярдів доларів від МВФ - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розраховує на збільшення програми з Міжнародним валютним фондом до 8 мільярдів доларів.

Про це повідомляється на сайті президента

Зеленський наголосив, що Україна може отримати спільно від Світового банку, МВФ та ЄБРР "щонайменше" 10 млрд дол. За його словами у разі продовження співпраці з МВФ Україна протягом півмісяця отримає перший "швидкий транш" у розмірі до 2 млрд дол, і ці кошти одразу надійдуть до державного бюджету.

Президент також сподівається, що Верховна Рада на позачерговому засіданні підтримає законопроєкти про банки та про ринок землі, на яких наполягає МВФ.

"Я налаштований, щоб Верховна Рада зібралася в понеділок, і всі ці питання пройшли. Для нас дуже важливо – ніхто не хоче дефолту в країні. Я впевнений, що мене почують наші депутати, й цього не станеться. Буде підтримка міжнародних інституцій, Міжнародного валютного фонду", – наголосив він.

Нагадуємо:

МВФ відзначає значний прогрес у переговорах щодо нової програми EFF для України та наголошує на необхідності ухвалення законодавства щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.

24 березня Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді оновлений "антиколомойський" законопроєкт №3260 щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

Згодом депутати Олександр Дубинський та Ігор Палиця, яких пов’язують з екс-власником Приватбанку Ігорем Коломойським, зареєстрували у парламенті два альтернативні проєкти (3260-1 и 3260-2) до "антиколомойського" законопроєкту

Частина депутатів "Слуги народу" закликала через соціальні мережі підтримати законопроєкт №3260 щодо неповернення виведених з ринку банків екс-власникам.

Раніше ЗМІ повідомляли, що фінальну версію законопроєкту №2571 про неповернення виведених з ринку банків екс-власникам у кінці минулого тижня узгодили з МВФ, а 23 березня документ затвердив Кабмін.

Україна може отримати від Міжнародного валютного фонду збільшене фінансування до 10 мільярдів доларів, яке буде включати в себе 5,5 мільярдів доларів по трирічній програмі та 4,5 мільярди допомоги для подолання коронавірусу, заявив співрозмовник ЕП в НБУ.

16 березня президент Володимир Зеленський запросив до себе на Банкову парламентську фракцію "Слуга народу" для проведення засідання щодо відкриття ринку землі.

17 березня Верховна Рада перенесла голосування за земельну реформу, очікуючи на підтвердження домовленостей з МВФ про отримання фінансової допомоги щодо подолання наслідків коронавірусу.

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