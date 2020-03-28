"Віддамо безкоштовно і за доставку заплатимо": в США ціна на нафту стала від'ємною

Через низький попит на нафту в США окремі виробники почали доплачувати за викачування зі сховищ.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ціна в мінус 19 центів за барель була зафіксована на нафту Wyoming Asphalt Sour. За цією ціною компанія Mercuria Energy Group Ltd почала пропонувати своїм споживачам за кожен барель, вивантажений зі сховищ.

Wyoming Asphalt Sour - сірчиста нафта, що видобувається в штаті Вайомінг. Цю марку використовують для виробництва бітуму та асфальту, але через високий вміст сірки, її складно переробляти, що впливає на її вартість.

"Ця нафта не має виходу до моря, тому у неї немає покупців. У місцях, де сховища швидко заповнюються, ціни можуть піти на мінус", - зазначила аналітик консалтингової компанії ESAI Energy Елізабет Мерфі.

Нафтові трейдери допускають, що незабаром з подібною проблемою можуть зіткнутися і інші виробники в США, оскільки нафтопереробні заводи скорочують виробництво, заявляє видання.

Також в Північній Америці вже кілька сортів нафти, такі як Canadian Western Select і Oklahoma Sour опустилися до 4,6 дол, 6,75 дол за барель відповідно.

Нагадуємо:

27 березня ціни на ф'ючерси на нафту WTI з постачанням у травні знизилися на 3,36%, до 21,84 дол за барель. Нафта Brent з постачанням у травні подешевшала на 4,86%, до позначки 25,06 дол за барель.

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