Кабмін зберіг витрати на інфраструктуру, культуру та освіту у зміненому держбюджеті

Уряд завершив попередню підготовку змін до державного бюджету на 2020 рік, при цьому в новій редакції законопроекту збережені витрати на інфраструктуру, культуру та освіту.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Завершили попередню роботу над змінами до держбюджету. Це був складний процес, але саме цього вимагають складні часи. Незважаючи ні на що, витрати на інфраструктуру, розвиток, культуру і освіту збережені", - написав Шмигаль

За його словами, витрати стабілізаційного фонду будуть спрямовані на додаткові виплати медичним та іншим співробітникам, які задіяні у боротьбі з коронавірусом, грошову допомогу пенсіонерам, виплати українцям, які через поширення цього захворювання втратили роботу, а також надання фінансової допомоги вітчизняному бізнесу.

Нагадуємо:

Кабмін повністю збереже бюджетну підтримку агропромислового сектора у розмірі 4 млрд грн, незважаючи на скорочення бюджету для боротьби з поширенням коронавірусу.

За планами уряду видатки державного бюджету на 2020-й рік можуть збільшитися на 86 мільярдів гривень до 1270,3 млрд грн, скорочення торкнуться низки міністерств, також Кабмін хоче створити Стабілізаційний фонд із капіталом 124 мільярда гривень направлений на подолання наслідків коронавірусу.