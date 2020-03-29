ЄБРР: українська економіка зазнає рецесії, але потім буде різке відновлення

Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує для України короткотермінову рецесію, після якої буде різке відновлення економіки, якому сприятимуть інвестиції у державний сектор.

Про це повідомляє Голос Америки

"Загалом ми прогнозуємо скорочення ВВП, яке також викличе скорочення податкових надходжень. Вкупі з погашенням зовнішнього боргу у 2020-му році це робить завершення переговорів щодо кредитного фінансування з боку МВФ абсолютним пріоритетом для влади України", - відзначив директор ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.

Кілька факторів, за словами Патроне, визначать особливості того, як коронавірус позначиться на економіці України.

"Шок ланцюжка постачання та збуту на Україні можливо позначиться менш гостро, ніж на інших економіках, бо Україна ще не завершила процес інтеграції до глобального ланцюжка доданої вартості, - заявив Патроне. - Україна відчує наслідки споживацького шоку. Він стане результатом зменшення попиту всередині країни та стандартного попиту".

За словами Патроне, Україна як експортер товарів відчує наслідки цінового шоку на товарних ринках. Невпевненість на глобальному ринку також вплине не девальвацію гривні та на збільшення ставки євробондів.

Також він зазначив, що банківська система перебуває у гарному стані для подолання викликів кризи.

Нагадуємо:

Зеленський наголосив, що Україна може отримати спільно від Світового банку, МВФ та ЄБРР "щонайменше" 10 млрд дол.

Європейський банк реконструкції та розвитку планує активізувати свою підтримку компаніям, аби допомогти їм боротися з наростаючим впливом пандемії коронавірусу.

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