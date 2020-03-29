Кабмін скоротить зарплати топ-чиновникам

Прем'єр міністр Денис Шмигаль зазначив, що до кінця цього року для держслужбовців, які отримують оплату в розмірі понад 10 мінімальних ставок, відбудеться скорочення зарплат до половини початкової суми.

Про це Шмигаль повідомив у своєму telegram каналі

Він зазначив, що це не стосується чиновників, які активно протистоять поширенню коронавірусу і причетні до національної безпеки і оборони.

"На час пандемії і боротьби з коронавірусом Кабінет Міністрів чітко розставляє пріоритети. Ми будемо підтримувати людей і бізнес. Водночас, топ-чиновники повинні розуміти ситуацію і "затягнути паски", – йдеться в повідомленні.

Водночас, до кінця 2020 року на 30% буде урізаний оклад та премії глав і членів наглядових рад на державних підприємствах і в держкомпаніях.

"Отже, почнемо перегляд Держбюджету з себе", – резюмував прем'єр-міністр.

Нагадуємо:

Уряд завершив попередню підготовку змін до державного бюджету на 2020 рік, при цьому в новій редакції законопроекту збережені видатки на інфраструктуру, культуру та освіту.

Кабмін повністю збереже бюджетну підтримку агропромислового сектора у розмірі 4 млрд грн, незважаючи на скорочення бюджету для боротьби з поширенням коронавірусу.

За планами уряду видатки державного бюджету на 2020-й рік можуть збільшитися на 86 мільярдів гривень до 1270,3 млрд грн, скорочення торкнуться низки міністерств, також Кабмін хоче створити Стабілізаційний фонд із капіталом 124 мільярда гривень направлений на подолання наслідків коронавірусу.

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