ЄІБ планує надати Україні 40 мільйонів євро позики щодо коронавірусу

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов провів онлайн-нараду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) щодо залучення позики в обсязі 40 мільйонів євро для подолання коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Повідомляється, що позика буде надана в рамках діючого проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України", відкритого в 2014 році.

23 березня Мінрегіон отримав від ЄІБ план дій щодо надання обговореної позики. Наразі сторони узгоджують деталі та терміни співробітництва.

"Кошти позики від Європейського інвестиційного банку будуть направлені на придбання необхідного медичного обладнання. Мінрегіон вже працює з МОЗ щодо переліку обладнання, яке маємо закупити на ці кошти", – коментує Чернишов.

Представники ЄІБ також зазначили, що підтримують стратегію уряду України.

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Нагадуємо:

В Офісі президента оцінюють додаткові витрати на боротьбу з коронавірусом в 3,5-4 млрд доларів та розраховують збільшити фінансування від МВФ майже удвічі.

Міжнародний валютний фонд готовий мобілізувати кредитний потенціал на 1 трильйон доларів для допомоги країнам в боротьбі з коронавірусів.

Результати перемовин Національного банку та Міжнародного валютного фонду щодо можливого отримання Україною фінансування в межах механізмів невідкладної фінансової допомоги стануть відомі у найближчі тижні.

Економічна правда





