Луцьк отримає до кінця лютого 17 нових тролейбусів

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У рамках реалізації спільного з ЄІБ проєкту "Міський громадський транспорт України" Луцьк отримає до кінця лютого 2022 року ще 17 нових тролейбусів.

Про це повідомив заступник міністра фінансів Олександр Кава.

Загалом у рамках цього проєкту місто Луцьк придбало 29 сучасних тролейбусів.

"Крім того, у рамках даного проєкту комунальне підприємство Сумської міської ради "Електроавтотранс" отримало у грудні 2021 року від ДП "Автоскладальний завод №1" ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" 10 нових сучасних тролейбусів "Богдан Т70117".

Наприкінці 2021 року Мінфін здійснив оплату за поставлені місту тролейбуси. Загалом за 2021 рік місто Суми вже отримало 19 сучасних тролейбусів", - додали в Мінфіні.

Проєкт "Міський громадський транспорт України" реалізується Мінінфраструктури спільно з Міністерством фінансів, міськими радами і комунальними підприємствами та передбачає реалізацію заходів з оновлення парку автобусів, трамваїв, тролейбусів, вагонів метрополітену, будівництва та реконструкції трамвайних і тролейбусних ліній, заміну тягових підстанцій.

"Кредит ЄІБ для реалізації проєкту - 200 млн євро; залучається на строк до 22 років, із 5-ти річним пільговим періодом, відсоткова ставка - до 2 % річних.

У рамках проєкту планується впровадження підпроектів з розвитку міського пасажирського транспорту в 11 містах України: Києві, Харкові, Львові, Тернополі, Луцьку, Сумах, Запоріжжі, Одесі, Миколаєві, Івано-Франківську", - заявили у Мінфіні.

Економічна правда