В Офісі Зеленського розраховують збільшити фінансування від МВФ майже вдвічі

В Офісі президента оцінюють додаткові витрати на боротьбу з коронавірусом в 3,5-4 млрд доларів та розраховують збільшити фінансування від МВФ майже удвічі.

Про це заявила заступниця голови ОП Юлія Ковалів під час онлайн-дискусії, організованою Європейською Бізнес Асоціацією, передає "Інтерфакс-Україна".

"Тільки на боротьбу з коронавірусом ми вже чекаємо додаткову потребу у розмірі близько 3,5-4 млрд доларів. Це ті розрахунки, які ми обговорюємо, в тому числі з МВФ. Йдеться і про закупівлю засобів захисту, про фінансування медицини, про додаткову оплату лікарям", - розповіла Ковалів.

За її словами, зараз розробляється новий пакет законопроєктів про підтримку бізнесу у період боротьби з COVID-19.

"Перш за все це буде стосуватися змін до Трудового кодексу і трудових відносин, щоб легалізувати і віддалене місце роботи, і індивідуальний графік роботи - все ті питання, з якими до нас надходять онлайн-звернення від бізнесу", - зазначила заступниця голови Офісу президента.

Вона додала, що також розглядається можливість часткової компенсації та більш гнучкого регулювання лікарняних і простоїв.

"Держава буде готове взяти на себе частину цих витрат на фонд зарплати і розділити ці витрати", - заявила Ковалів.

За її словами, ухвалений Радою пакет законів про підтримку бізнесу обійдеться держбюджету в 10 млрд грн.

Крім цього, Ковалів підкреслила, що Мінфін розробляє зміни до держбюджету на 2020 рік, у якому має бути передбачене скорочення витрат на 1,7 млрд доларів.

За її словами, ухвалений минулого тижня пакет законів про підтримку бізнесу обійдеться держбюджету в 10 млрд грн.

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Нагадаємо:

Україна може отримати від Міжнародного валютного фонду збільшене фінансування до 10 мільярдів доларів, яке буде включати в себе 5,5 мільярдів доларів по трирічній програмі та 4,5 мільярди допомоги для подолання коронавірусу, заявив співрозмовник ЕП в НБУ.

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